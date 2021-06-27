تراند الفن: “رياضة البرلمان” تهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي، للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي. وأكد حسين في بيان رسمي: “أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال”. وتابع:” وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين”. وأتم:” نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادي الأهلي لتحقيق المزيد مِن الإنجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية”.

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