تراند الفن: علي جمعة: الشخص الذي يتصدر الفتوى بغير علم هو «ضال مُضِل»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت الوطن 7 زيارة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشخص الذي يتصدر للفتوى من غير أن يتعلم، يسمونه «ضال مضل»، لافتا أن الدين علم وعمل، والعلم له أركان وأركان العلم خمسة: الأستاذ والتلميذ والكتاب والمنهج والجو العلمي المحيط والذي ينتقل فيه العلم. وأضاف علي جمعة، في لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الشخص الذي يقرأ كتابا ولم يوجد له أستاذا ولا منهجا ولم يدرس العلوم المساعدة، ولم يحتك بجو علمي شامل، واكتفى فقط بقراءة الكتاب، لا يصح ولا ينبغي أن يكون عالما في أي شئ.

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