تراند الفن: بالفيديو: “مختص” يكشف سبب تعطل المركبات في جبال الهدا بالطائف.. ويوجه “نصيحة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: كشف المختص في السيارات أحمد الحربي، سبب تعطل المركبات في جبال الهدا بمحافظة الطائف.

وقال الحربي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عدم الاهتمام بصيانة السيارة لفترات طويلة والحمولة العالية وانعدام الضغط الجوي وارتفاع درجات الحرارة في الصيف تعد من أسباب تعطل المركبات أثناء صعود الأماكن المرتفعة كالعقبة.

وأشار إلى أن استخدام ماء الشرب في “رديتر” السيارات يعمل على تعطيلها؛ لأن درجة تبخر الماء العادي أقل من درجة تبريد السائل الأصلي، ناصحاً بعمل صيانة دورية كل 100 كم.

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