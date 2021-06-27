فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - بكت الفنانة علا غانم على الهواء، وطلبت إيقاف التصوير، وأوضحت إنه ا عاشت فترة وجع داخلي استمرت عدة سنوات بسبب بُعدها عن أبنائها، مشيرة إلي إنه ا سعيدة إنه ا عادت من السفر بعد فترة غياب طويلة.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “كلمة أخيرة”،والمُذاع عبر شاشة “ON”: “فى عام 2016، كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت سيئة، لم اتوقف عن البكاء لنحو شهر”.
وبكت على الهواء، وطلبت إيقاف التصوير، ولكنها حاولت أن تتمالك واستكملت قائلة: “كنت ببكي عشان أولادي وحشوني، وأنا وحشتهم، وعديت ده ولكن كان قاسي، يعنى كنت قادرة اتحمل شغلي، وهم فى مصر معايا، بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين، والصبح ممكن نفطر مع بعض، وأنزل الشغل”.
وأضافت: “لما سفرتهم بعد الثورة، حصلت مسافة كبيرة، وعيشنا نحو 9 سنوات في وجع داخلي، كنت بحاول كل مرة أنزل مصر إني اتغلب عليه، واتناساه، وكنا كل يوم مكالمات مع بعض، ولكن أنا سعيدة إني مشيت”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علا غانم تبكي على الهواء وتطلب إيقاف التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.