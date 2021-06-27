تراند الفن: عبد الله رشدي: موقف العلمانيين من حلا شيحة منتهى التناقض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - انتقد الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، ما أسماه بموقف العلمانيين من خلع وارتداء الفنانة حلا شيحة للحجاب، وذلك بعدما أثارت الجدل، أمس، بإطلالتها التي ارتدت فيها الحجاب على حسابها على تطبيق “انستجرام”.

وقال “رشدي” عبر حسابه بموقع “تويتر”: “موقف العلمانيين من حلا شيحة يُظهِرُ لك قدرَ التناقض الذي يتمتعون به؛ حينما خلعت الحجاب باختيارها طاروا بها فرحاً ثم لما عادت له أيضا باختيارها انهالوا عليها لَوْماً!”

عبدالله رشدي: العلمانيون لا يحترمون كل الاختيارات

وتابع: “العلمانيون لا يقفون على مسافة واحدةٍ من الحريات، ولا يحترمون كل الاختيارات، فقط يتضامنون مع كل ما يخالف الدين!”.

وظهرت الفنانة حلا شيحة أمس بالحجاب، في أحث ظهور لها عبر صورة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وتابعت حلا شيحة قائلة: «أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقى مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

وتسببت الصورة في إثارة الجدل وتفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب بالفعل، أو ما إذا كانت مجرد إطلالة عابرة.

يشار إلى عبدالله رشدي تناول مسألة حجاب حلا شيحة عبر فيديو له على موقع “يوتيوب” في سبتمبر 2018، عقب إعلان الفنانة حلا شيحة خبر خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل في أغسطس من العام ذاته.

يذكر أن فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.