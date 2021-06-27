تراند الفن: 8 تركيبات غذائية “سحرية” تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تنصح خبيرة التغذية بكلية داياناند الطبية ومستشفى لوديانا الهندى أروشي جوبتا، بتركيبات غذائية معينة إن كنت تريد خسارة الوزن بسرعة، بحسب موقع Onlymyhealth.

1.الشوفان بالجوز

تشير الدراسات إلى أن الشوفان يحتوي على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان. يضيف الجوز قرمشة إلى الشوفان الطري. علاوة على ذلك يوفر كمية كبيرة من الأحماض غير المشبعة المتعددة التي تنظم تخزين الدهون وأيض الأنسولين. يحتوي الجوز أيضا على كمية جيدة من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات وعمل الدماغ.

2.الشاي الأخضر بالليمون

المفتاح الوحيد لفقدان الوزن هو الحفاظ على نقص السعرات الحرارية في الجسم. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز التخلص من السموم، ويؤدي شربه بانتظام إلى تقليل امتصاص الدهون في الجسم، ويساعد أيضا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. كما يساعد الليمون أيضا على إزالة السموم من الجسم، والتخلص من دهون البطن.

3. الأرز والعدس

يجب عليك بالتأكيد محاولة استبدال الأرز العادي بالأرز البني العضوي الذي يحتوي نسبيا على كمية أكبر من الألياف، مما يجعلنا نشبع لفترة أطول.

العدس من ناحية أخرى يلبي متطلبات البروتين في أجسامنا التي تحتاج المزيد من الطاقة لهضم البروتينات مقارنة بالطاقة التي نحصل عليها منها، لذا فهي تساعد تلقائيا في إنقاص الوزن.

4. دجاج بالخضروات

الدجاج مصدر كبير للحوم الخالية من الدهون، التي تساعدك أيضاعلى الشعور بالشبع لفترات أطول، و تسهل نمو العضلات وإصلاحها.

5. التفاح وزبدة الفول السوداني

يعتبر التفاح وزبدة الفول السوداني من الوجبات الخفيفة السريعة الممتازة. يحتوي التفاح على كمية جيدة من الأليافـ ويمكن أن يساعدك تضمينه في نظامك الغذائي في تقليل الدهون الحشوية من جسمك.

6. الشوكولاتة الداكنة واللوز

وفقا لبعض الدراسات، فإن استهلاك حوالي 1.5 أوقية من اللوز يوميا يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل رئيسي في البطن والفخذين، كما يحتوي على كمية جيدة من البروتين. وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على سكر أقل بقيممة تصل إلى حوالي 7 غرامات من السكر لكل حصة قياسية تبلغ 30 غراما.

7. الزبادي والتوت

الزبادي هو طعام صحي للغاية في حد ذاته. يحتوي على كمية جيدة من البروتين، ويحسن أداء الجهاز الهضمي. كما أنه يحميك من أمراض مثل هشاشة العظام. الجمع بين الزبادي والتوت يزيد أيضا من تقليص الدهون الحشوية. وتوت العليق لذيذ وليس غني فقط بالعناصر الغذائية بل يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.

8. بيض في زيت جوز الهند /الأفوكادو

يحتوي زيت الأفوكادو على كميات جيدة من حمض الأوليك وأوميغا 3 الذي يحسن تدفق الدم في العضلات، ويمكن أن يحفز حرق الدهون في الجسم.

ويجب تفضيل البيض مع صفار أقل أو بدون صفار إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. ويعد استخدام زيت الأفوكادو لطهي البيض مفيدا للصحة ويشكل مع البيض وجبة صحية جدا.