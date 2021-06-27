تراند الفن: وزيرة الثقافة: أنا أهلاوية ومبسوطة بالصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، النادي الأهلي عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه على نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في القاهرة، ليلتقي الأهلي بنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي، لتكون القلعة الحمراء على أعتاب تحقيق النجمة العاشرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت «عبدالدايم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «مبروك للأهلي ومبروك لمصر، أنا أهلاوية عشان كدة مبسوطة».

وصعد فريق النادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليواجه نظيره كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي بالمغرب، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة بالقاهرة، بعدما تقدم بهدف دون رد في رادس، أحرزه محمد شريف.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على استاد «الأهلي وي السلام»، ليصبح مجموع المباراتين 4-0 لصالح المارد الأحمر.