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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، النادي الأهلي عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه على نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في القاهرة، ليلتقي الأهلي بنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي، لتكون القلعة الحمراء على أعتاب تحقيق النجمة العاشرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقالت «عبدالدايم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «مبروك للأهلي ومبروك لمصر، أنا أهلاوية عشان كدة مبسوطة».
وصعد فريق النادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليواجه نظيره كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي بالمغرب، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة بالقاهرة، بعدما تقدم بهدف دون رد في رادس، أحرزه محمد شريف.
وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على استاد «الأهلي وي السلام»، ليصبح مجموع المباراتين 4-0 لصالح المارد الأحمر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة الثقافة: أنا أهلاوية ومبسوطة بالصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.