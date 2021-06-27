تراند الفن: رئيس الاتحاد الأرجنتيني السابق: لم انتقد ميسي أبدا.. وهذا بديل سكالوني في حالة تعثره

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - كشف أرماندو بيريز رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم السابق، عن حقيقة خلافه مع ليونيل ميسي نجم المنتخب وإطلاقه لتصريحات ضده من قبل.

وكان بيريز قد تولى رئاسة الاتحاد الأرجنتيني بشكل مؤقت في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، وانتشرت العديد من الأقاويل عن وجود خلاف بينه وبين ليونيل.

وقال أرماندو في تصريحات صحفية منذ قليل: “كان هناك لاعبين في المنتخب استخدموا ميسي لإبداء رأيهم، خاصة ماسكيرانو”.

وأردف: “استخدم ماسكيرانو صداقته مع ميسي للتعليق على أشياء كثيرة في المنتخب الوطني، بما في ذلك المدربين، لم يخبرني أحد، لقد رأيت ذلك”.

وتابع: “‏لم أنتقد ميسي أبدًا، ولم أقل شيئًا أبدًا، على العكس من ذلك، لأنه يبدو لي أن بعض اللاعبين استخدموه في بعض المواقف”.

وأضاف: “تعيين باوزا؟ اتصلت بهم جميعًا ولم يرغب أي منهم في القدوم، سيميوني وبوتشيتينو، وتحدثت مع بيلسا ليكون مدرب المنتخب الوطني ورد قائلًا سوف أوقعك في المشاكل، لقد تقدمنا ​​كثيرًا، وفعلت كل ما بوسعي لإقناعه”.

واختتم بيريز حديثه قائلا: “‏ماسكيرانو منصبه الحالي في الاتحاد الأرجنتيني (مدير التطوير والمنهجية) ليكون جاهزًا في حالة تعثر سكالوني ورحيله في أي وقت”.