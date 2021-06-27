تراند الفن: يسبب زيادة الوزن وتشوه الأجنة.. أضرار فاكهة البرقوق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تعد الفاكهة من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان، كما أنها تمتلك السكريات الطبيعية التي تمنح الطاقة للجسم كي يتمكن من أداء جميع مهامه الوظيفية.

و لكن هناك بعض الفواكه الضارة للمرأة الحامل، حيث تسبب لها بعض المضاعفات التي تؤدي إلى الحساسية أو تشوه الجنين أو قد يصل الأمر الإجهاض، ومن أبرز الفواكه التي يحذر تناولها للسيدة الحامل هي فاكهة البرقوق.

أضرار البرقوق للحوامل:

‏قد يسبب الإفراط في تناول البرقوق، إصابة السيدة الحامل بالاسهال واضطرابات المعدة، ولكن إن كانت تعاني من الإمساك، فهنا يكون البرقوق مفيد لها.

لا يفضل تناول البرقوق إذا كانت المرأة الحامل تعاني من أمراض الكلى، لأن يقوم في تلك الحالة على زيادة نمو حصوات الكلى، وبالتالي تفاقم الوضع.

يسبب تناول فاكهة البرقوق اكتساب المزيد من الوزن، نظرًا لإحتوائه على سعرات حرارية عالية.

أظهرت دراسة تثبت أن تناول الكثير من فاكهة البرقوق، يمكن أن يؤدي إلى إصابة الأجنة بالتشوهات الخلقية، بينما ظهرت دراسة أخرى تؤكد أن البرقوق يصبح ضار على الجنين إذا تم تناول النواة، أو عند تناوله دون غسله بشكل كافي.