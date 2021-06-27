فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تعد الفاكهة من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان، كما أنها تمتلك السكريات الطبيعية التي تمنح الطاقة للجسم كي يتمكن من أداء جميع مهامه الوظيفية.
و لكن هناك بعض الفواكه الضارة للمرأة الحامل، حيث تسبب لها بعض المضاعفات التي تؤدي إلى الحساسية أو تشوه الجنين أو قد يصل الأمر الإجهاض، ومن أبرز الفواكه التي يحذر تناولها للسيدة الحامل هي فاكهة البرقوق.
أضرار البرقوق للحوامل:
قد يسبب الإفراط في تناول البرقوق، إصابة السيدة الحامل بالاسهال واضطرابات المعدة، ولكن إن كانت تعاني من الإمساك، فهنا يكون البرقوق مفيد لها.
لا يفضل تناول البرقوق إذا كانت المرأة الحامل تعاني من أمراض الكلى، لأن يقوم في تلك الحالة على زيادة نمو حصوات الكلى، وبالتالي تفاقم الوضع.
يسبب تناول فاكهة البرقوق اكتساب المزيد من الوزن، نظرًا لإحتوائه على سعرات حرارية عالية.
أظهرت دراسة تثبت أن تناول الكثير من فاكهة البرقوق، يمكن أن يؤدي إلى إصابة الأجنة بالتشوهات الخلقية، بينما ظهرت دراسة أخرى تؤكد أن البرقوق يصبح ضار على الجنين إذا تم تناول النواة، أو عند تناوله دون غسله بشكل كافي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يسبب زيادة الوزن وتشوه الأجنة.. أضرار فاكهة البرقوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.