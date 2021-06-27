تراند الفن: ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لزوجها حسن مصطفى: معلمتنيش أعيش من غيرك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - استرجعت الفنانة ميمي جمال، ذكرياتها مع زوجها الفنان الراجل حسن مصطفى تزامنا مع ذكرى ميلاده، قائلة إنه لم يتعامل معها بشكل خاص عندما كان يقدم برنامج «بدون كلام»، ويستضيفها فيه مع زملائهم الفنانين الآخرين، متابعة: «كان بيبقى قاصد ده، رغم إن كل الموجودين أصحابنا وزمايلنا، وهو كان بيحب الكل، بس أنا مكنش بيبقى ليا شكل خاص، زيي زي الكل».

ميمي جمال: حسن مصطفى راجل شرقي محب لمنزله وأولاده

وأضافت «جمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن حسن مصطفى «راجل شرقي في المنزل»، كما أنه طيب للغاية ومحب لمنزله وأولاده، «احنا مش بنبقى فنانين في البيت، ولكن أب وأم وعندنا بنتين وبنتعايش في حياتنا الطبيعية، الشغل مختلف، هو في شغله وأنا في شغلي، لكن في البيت بيبقى حبيبنا وحبيب أولاده».

ميمي جمال لزوجها: ربنا يسعدك زي ما أسعدتنا يا حبيبي

ووجهت ميمي جمال رسالة مؤثرة لزوجها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا جوزي يا أبولادي، ربنا يسعدك زي ما أسعدتنا، ويكرمك زي ما أكرمتنا، وأقوله يا حضرة الناظر أنت درست لناس كتير أوي وعلمت أجيال بس معرفتش تعلمني أعيش من غيرك يا حبيبي».

ومرت الذكرى الـ88، أمس السبت، لميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى، الذي وافته المنية في 2015 عن عمر يناهز 81 عامًا، وعلى مدار تلك السنوات شهدت المسيرة الفنية للفنان الكبير عددا من المحطات الهامة.

وتزوج الفنان الراحل من الفنانة ميمي جمال، في نفس يوم ميلاده، عام 1966، حيث كان يمر عيد ميلاده وذكرى زواجه في 26 يونيو كل عام، ولكن لم تكن ميمي جمال هي الزوجة الأولى لـ حسن مصطفى، فكان متزوجا من الفنانة بثينة حسن إلا أنها انتهت بالطلاق، ولديه منها ابنة واحدة، بينما انجب من الفنانة ميمي جمال ابنتيه التوأم نجلاء ونورا.