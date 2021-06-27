تراند الفن: بدائل للوجبات الخفيفة غير الصحية.. تعرف عليها

تعتبر الوجبات الخفيفة جزءًا أساسيًا من وجباتنا، لأنها تساعد في سد الفجوة بين وجبتين وتشبع الرغبات الشديدة، لكن معظم الوجبات الخفيفة التي نتناولها إما مقلية أو محملة بالسكر، لذا يصبح من الضروري أن تكون متيقظًا وتختار النوع المناسب من الوجبات الخفيفة لنفسك، وفيما يلي بعض الخيارات الصحية التي يمكنك اختيارها واستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية المضمنة في نظامك الغذائي المعتاد.

البطاطس

إذا كنت مغرمًا بتناول وجبات خفيفة من البطاطس المقلية، يمكنك استبدالها بالبطاطا الحلوة والجزر، حيث تعتبر بدائل مثالية للبطاطا، بدلًا من قليها بكميات كبيرة من الزيت، يمكنك خبزها للحصول على قوام مقرمش مثالي في مجرد رذاذ من الزيت.

الحبوب السكرية

معظم حبوب الإفطار المعبأة مليئة بالسكر مما يجعلها الخيار الأسوأ لوجبة الإفطار، لذا إذا كنت معتادًا على تناول الحبوب في الصباح، فحاول التبديل إلى هذه الخيارات الصحية، ويمكنك الحصول على وعاء من دقيق الشوفان مع بعض الفواكه الطازجة المفرومة أو التمسك برقائق الذرة العادية، كما أن بودنغ الشيا، عصير الزبادي ووعاء الشوفان الليلي هي أيضًا بعض اختيارات الإفطار الرائعة.

رقائق الشيبسي

إن تناول علبة من رقائق البطاطس عادة شائعة لدى معظمنا، كما أن رقائق البطاطس أساسية وتشبع كل تلك الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، لكنها مقلية ومليئة بالصوديوم، مما يجعلها عالية السعرات الحرارية، لذا إذا كنت غالبًا ما تتوق إلى رقائق البطاطس، فاختر بدائلها المخبوزة مثل رقائق الشمندر أو رقائق الموز أو رقائق الجزر وغيرها، كما يمكنك أيضًا تناول المخنة المحمصة أو الفشار أو الشانا المحمصة بدلًا من الرقائق الزيتية.