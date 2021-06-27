تراند الفن: أيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز.. وتثير القلق بشأن حالتها الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد:أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، يوم السبت، القلق حول صحة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والمتواجدة بالمستشفى منذ ما يقارب الشهرين بسبب إصابتها بكورونا.

ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع إنستغرام، صورة لوالدتها دلال عبد العزيز في شبابها وعلقت عليها قائلة “أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب”.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.