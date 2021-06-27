فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ قليل عن نتيجة المسحة الطبية “PCR” التي خضع لها لاعبي المنتخب قبل مواجهة بوليفيا المقبلة في بطولة كوبا أمريكا.
وأكد الاتحاد الأرجنتيني أنت نتيجة مسحة جميع لاعبي منتخب الأرجنتين والجهاز الفني كانت سلبية، وسيتواجد الجميع في مواجهة بوليفيا بشكل طبيعي.
ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل ٢٩ يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سلبية مسحة لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة بوليفيا في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.