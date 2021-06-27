تراند الفن: سلبية مسحة لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة بوليفيا في كوبا أمريكا

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ قليل عن نتيجة المسحة الطبية “PCR” التي خضع لها لاعبي المنتخب قبل مواجهة بوليفيا المقبلة في بطولة كوبا أمريكا.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني أنت نتيجة مسحة جميع لاعبي منتخب الأرجنتين والجهاز الفني كانت سلبية، وسيتواجد الجميع في مواجهة بوليفيا بشكل طبيعي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل ٢٩ يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.