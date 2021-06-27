تراند الفن: متحف المركبات الملكية ببولاق يعرض زراير قمصان الأمير “يوسف كمال”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يعرض متحف المركبات الملكية ببولاق مجموعة من القطع الأثرية الفريدة الخاصة بملوم مصر الحديثة ومنها مجموعة من زراير القمصان تنسب للأمير “يوسف كمال”، الذي كان عاشقًا لصيد الطيور، الحيوانات البرية والمفترسة، وقد برز ذلك في مقتنياته الخاصة فنجد المجموعة كالتالي:

1- زوج زرار قميص من الذهب (عيار 9)، بداخلها فصوص زجاجية وبها رسوم حيوانات وطيور.

2- زوج زرار قميص من الفضة والعاج، مثبت عليه قطعة من العاج على شكل ناب حيوان.

زراير قمصان الأمير “يوسف كمال”

3- زوج زرار قميص من الذهب (عيار 18) مرسوم عليه أشكال طيور.

4- عدد 2 دبوس من المعدن المطلي بالذهب على أحدهم عدد 2 رأس خيل.

5- زوج زرار قميص من الذهب (عيار 14) يوجد بكل زرار فص زجاج بداخله رأس ثعلب.

6- زوج زرار قميص من الفضة عليه من الأمام رأس حصان.

يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداه من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869م، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية، جدير بالذكر أن هناك عدد قليل من المتاحف المتخصصة في عرض هذا النوع من المركبات الملكية في بعض الدول الأوربية مثل النمسا وفرنسا وروسيا وإنجلترا.