تراند الفن: حجز 120 ألف تذكرة لمعرض الكتاب.. و27 مليون زيارة للموقع حتى الآن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد التذاكر التي جرى حجزها للدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 120 ألف تذكرة حتى الآن، و27 مليون زيارة للموقع الإلكتروني حتى الآن، ومن دول خارج مصر مثل الولايات المتحدة وألمانيا، والمعرض سيعمل 15 يوما بزيادة 3 أيام عن المدة المعتادة كل عام، بمشاركة 1218 دار نشر مشاركة بالمعرض هذا العام.

وأضاف «بهي»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن كل شخص يحق له 4 تذاكر مجانية، كما يمكن دخول المعرض عبر «سكرين شوت» للتذكرة إذا لم تصل للشخص سريعا، وهناك بوابات لعد الزائرين داخل كل صالة، بحيث إذا ملئت صالة ما بعدد من الزوار السعة الاسيعابية لها في ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا، هناك مظلات خارج الصالات للانتظار، خاصة أن المعرض يأتي بالتزامن مع فصل الصيف عكس المرات السابقة في الشتاء.

وأوضح أنه جرى تخصيص 111 أتوبيسا من هيئة النقل العام لنقل الزائرين لبوابات المعرض وما بين أتوبيسات عابرة تغطي إقليم القاهرة الكبرى، كما أن جهاز خدمات النقل للقوات المسلحة مخصص أتوبيسات ذهابا وإيابا من محطة أرض المعارض بصلاح سالم إلى مقر معرض الكتاب الجديد مجانا.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة في معرض فيصل للكتاب الماضي، تحت اسم «ثقافتك كتابك»، وستطبق في معرض الكتاب الحالي، بحيث لا يزيد سعر الكتاب فيها عن 20 جنيها، وينضم إليها دور نشر خاصة، وتحتوي على كتب جديدة وإصدرات حديثة.