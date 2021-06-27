تراند الفن: تطورات جديدة بشأن حالة الطفلة “حور” توأم ضحية الدهس بنجران.. و”الأم” تعلق على الحادث المؤلم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: غادرت المستشفى أول من أمس الطفلة حور 5 أعوام توأم الطفل فيصل ضحية حادث الدهس في متنزه الملك فهد بمنطقة نجران، بعد استقرار حالتها الصحية.

وحسب “الوطن” قالت الأم : أولا الحمد لله على قضائه وقدره، فقد انتظرت أنا وزوجي 14 عاما منذ زواجنا عام 1424، حتى رزقنا الله بعد مراجعات مضنية وتحمل أعباء السفر بالتوأم فيصل رحمه الله وحور الله يشفيها، لكن شاء الله أن يتعرض طفلي لعملية دهس من قبل رجل مسن لم يشاهدهما وتفاجأ بهما وهما يلعبان كبقية الأطفال.

وتابعت: تم نقلهما من قبل ذلك الرجل للمستشفى لينتقل فيصل إلى رحمة الله، فيما تعرضت ابنتي لكسر في الحوض، والحمد لله على ما أصابنا ومحتسبة ذلك لله سبحانه وتعالى.

وأضافت: ابنتي الآن في منزلنا وهي بصحة وعافية، لكنها تزيدني حسرة وألم بسؤالها المستمر عن توأمها فيصل، ونقدم لها الأعذار أكثر من مرة عن سبب غيابه.

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