تراند الفن: “لمستك للشعاب المرجانية تؤذيها”.. البيئة تواصل حملتها الترويجية للحفاظ على الحياة البحرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تُواصل وزارة البيئة حملتها الدعائية للحفاظ على الحياة البحرية في البحر الأحمر، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الترويج للسياحة البيئية.

ونشرت صفحة حملة “Eco Egypt” بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عدد من المقاطع المتحركة “فيديو جراف”؛ لتوعية المواطنين للممارسات التي يفعلونها أثناء استمتاعهم بالبحر.

وتوضح الحملة أن هناك أمور يفعل المواطنون والمصطافون وهواة الغوص قد تضر بالبيئة البحرية، منها لمس الشعاب المرجانية حيث يؤدي إلى تضررها أو موتها.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، حملة حماية البيئة البحرية ضمن “إيكو إيجيبت” للترويج للسياحة البيئية.

وتركز الحملة على البيئة البحرية لأنها لم يكن لها النصيب الأكبر من الاهتمام، حيث تم إعلان 12% من البيئة البرية محميات، في حين إعلان 1% فقط من البيئة البحرية محميات طبيعية، كذلك أن 60% من البيئة البحرية مهددة بالتدهور و30% تم فقدها وتدهورها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وفقًا لآخر التقارير الدولية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، آخر شعاب تتأثر بالتغيرات المناخية على كوكب الأرض.

وأكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تلعبه الشعاب المرجانية للحفاظ على التوازن البيئي، حيث تعد منازلًا وغذاءً لأنواع كثيرة من الأسماك، كما أنها تحافظ على حماية الشواطئ وارتفاع منسوب البحر، ودون الشعاب المرجانية لن تكون هناك بحارًا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الشعاب المرجانية في مصر تعد ملاذًا للسياحة واستدامة العيش للمجتمعات المحلية بالبحر الأحمر، وذلك يكمن في حماية البيئة البحرية.

واستعرضت حجم ثروات مصر الطبيعية، حيث أكدت أن مصر تمتلك 143 نوعًا مختلفًا تحتوى على تنوع بيولوجي وأكثر من 1200 نوع من الأسماك وأكثر من 350 نوع من الشعاب المرجانية التي تعمل على حماية أنواع محددة من الكائنات البحرية.