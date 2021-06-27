تراند الفن: وزيرة الثقافة: ابتكارات الأطفال المتقدمين لجائزة المبدع الصغير فاجئتنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - عبرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة للدولة المبدع الصغير، غدا، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قائلة إنها جوائز وليست مسابقة، لأن هناك فارقا كبيرا بين جوائز الدولة والمسابقات، إذ أن الأخيرة تقدمها عدة جهات، ووزارة الثقافة تقدم العديد منها، لكن لأول مرة تنشأ هذه الجائزة لتضاهي جوائز الإبداع.

وقالت «عبدالدايم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الجوائز تستهدف فئات الأطفال والنشء، حيث جرى تقسيم الجوائز من سن 5 لـ 12 سنة ومن 12 لـ 18 سنة، وعندما جرى الإعلان عن هذه الجائزة، تقدمت أعداد كبيرة للغاية فاقت الـ 4600 مبدع من محافظات كثيرة، وجرى حصر أعداد المتقدمين ونسبة الذكور والإناث، ووجدوا أنه في كل مرحلة نسبة الإناث ضعف الذكور.

وأوضحت الوزيرة أن فروع الإبداع تشمل القصة والشعر والمسرح والرسم والعزف والغناء والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ومن حق اللجنة العليا، وفقا لقانون هذه الجائزة، تغيير أفرع الجوائز كل عام، لافتة أن عددا من ذوي الهمم شاركوا في جائزة الدولة، وأطفالا من دور الرعاية، ولكن لن يكون هناك جائزة مخصصة لذوي الهمم، إذ أن جوائز الدولة تكون بلا تمييز.

ولفتت أن نسب المتقدمين لأفرع الآداب والفنون والإبداع والابتكار كانت مرتفعة، ولكن النسبة الأكبر كانت في الآداب والفنون، وفي الوقت ذاته تفاجئوا من المشروعات المقدمة في فرع الإبداع والابتكار «شئ عظيم رغم المرحلة العمرية الصغيرة، والنتيجة مفاجأة».

ونوهت أن هذه المبادرة بالتنسيق بين أكثر من جهة، ولا سيما وزارتا التربية والتعليم والشباب والرياضة، وذلك للوصول لشريحة الأطفال في كل المحافظات والمبدعين في كل الأماكن، وحصول الطفل على هذه الجائزة في سن صغير سيكون دافعا كبيرا للغاية لرسم مستقبل مختلف ومتنوع.