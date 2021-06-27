فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد : وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب والشرايين نصيحة لبعض الأبناء بالموافقة على زواج والدهم الذي بلغ 80 عاماً من العمر. وقال “النمر” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” : “لبعض الأبناء : من حق والدكم الذي بلغ ٨٠ سنة ويسكن لوحده أن يتزوج من تناسبه فالمودة والرحمة بين الزوجين احتياج عاطفي غريزي مثل الأكل والشرب..ويجب أن تحترم رغبته ولا يُضَارّ في ذلك فهذا حقه شرعاً وعُرْفاً”. واختلفت ردود الأفعال على تغريدته فمنهم من علق قائلاً : “عاد يادكتور في سن ٨٠تنصح عياله يزوجونه!!!!!!في هالعمر خله يهتم بعبادته ابرك له والا في هالسن مو لاقين الا أجنبيه تقبل فيه وبعدها تبهذلهم بهذله”. فيما علق آخر : ” أحسنت ،، البعض وهم قلة قد يتخوف من زوجة تشاركهم في ميراث وغيره فقد يسوفون في تزويجه من هذا الباب أو من باب النفقة أو خوفاً من تسلط الزوجة عليه وعدم مناسبتها فقد يعذون وقد لايعذرون وهو من البر إن كان والدهم مصر على هذا الأمر!!”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طبيب سعودي للأبناء: من حق والدكم الذي بلغ 80 سنة الزواج! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.