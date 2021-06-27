تراند الفن: عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفاع إلى 155071 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2013 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

الصين ترفع «قوانجتشو» من قائمة المناطق متوسطة الخطورة للفيروس

وفي الصين، أشار مسؤولون بقطاع الصحة المحلي، أمس السبت، إلى رفع مدينة «قوانجتشو» الواقعة جنوبي البلاد من قائمة المناطق متوسطة الخطورة لفيروس كورونا مع خفض تصنيف المنطقة إلى فئة المناطق منخفضة الخطورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.

وسجلت «قوانجتشو»، 146 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى و7 حالات من دون أعراض، منذ تسجيل حالات جديدة للفيروس في شهر مايو الماضي، فيما لم تسجل المدينة الصينية أي حالات عدوى محلية جديدة لمدة 7 أيام متتالية منذ 19 يونيو الجاري.