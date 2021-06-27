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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة
سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفاع إلى 155071 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2013 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.
الصين ترفع «قوانجتشو» من قائمة المناطق متوسطة الخطورة للفيروس
وفي الصين، أشار مسؤولون بقطاع الصحة المحلي، أمس السبت، إلى رفع مدينة «قوانجتشو» الواقعة جنوبي البلاد من قائمة المناطق متوسطة الخطورة لفيروس كورونا مع خفض تصنيف المنطقة إلى فئة المناطق منخفضة الخطورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.
وسجلت «قوانجتشو»، 146 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى و7 حالات من دون أعراض، منذ تسجيل حالات جديدة للفيروس في شهر مايو الماضي، فيما لم تسجل المدينة الصينية أي حالات عدوى محلية جديدة لمدة 7 أيام متتالية منذ 19 يونيو الجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.