تراند الفن: “المركزي”: ارتفاع ارصدة الأوراق المالية لـ2.84 تريليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 صباحاً - ارتفعت جملة محفظة الاوراق المالية لدي البنوك بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية إلي 2.84 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.74 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في يناير 2021.

ذكر تقرير اصدره البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي محفظة الاوراق المالية لـ القطاع الحكومي إلي 2.7 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 2.6 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 2.54 تريليون جنيه في يناير من نفس العام

وبلغت ارصدة الاوراق المالية للقطاع الخاص نحو 125.6 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 124.31 مليار جنيه في يناير من نفس العام

وسجلت الاوراق المالية نحو 15.6 مليار جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 16.1 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 16.4 مليار جنيه في يناير 2021.

ووصلت ارصدة الاوراق المالية بالعملة المحلية نحو 2.5 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.4 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 2.32 تريليون جنيه في يناير 2021.

وصلت ارصدة القروض بالعملة المحلية للقطاع الحكومي نحو 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 2.21تريليون جنيه في يناير 2021.

وبلغت ارصدة الاوراق المالية للقطاع الخاص بالعملة المحلية لـ 110.5 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 109.02 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 108.4مليار جنيه في يناير 2021.