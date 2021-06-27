تراند الفن: اليوم.. محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي حازوا مقذوفات صاروخية ومفرقعات وRPG

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تنظر اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي.

وذلك لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لأتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد اتهمت كل من عادل عبدالمنعم أبوالعلا محمد السن 46 مشرف أفراد وعطية عطية الله فرغلى زيدان السن 66 سائق وعماد عبدالمنعم أبوالعلا محمد “هارب” وأحمد عطية عطية الله فرغلى السن 38 صحفي بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أمدوا جماعات تدعو لتكفير الحاكم والخروج وتضطلع إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة باسلحة وذخائر ومفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو التحقيقات.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في انفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزوا (قذائف صاروخية) تحتوی على ثلاثي نيتروتولين، البارود عديم الدخان، مخاليط المفرقعات، وأدوات، قاذف صاروخي الدفع – من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

و حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن، بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الفقرة السابقة بغير أن يكون مرخصة لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.