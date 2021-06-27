تراند الفن: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأحد، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية. وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. كما أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا آخر أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة نجران جنوبي المملكة. وأضاف التحالف أن محاولات المليشيات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

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