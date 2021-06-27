فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - صرحت الفنانة علا غانم أنها لا يمكن تقبل أن تكون زوجة ثانية، أو أن تُعجب برجل متزوج، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تشعر بالإحتياج لأي شخص.
وقالت فى برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عن الزواج: “أنا بشوف المرأة اللي بتقبل تكون زوجة ثانية، مش قادرة تتكفل بنفسها، أو لا تحب الزوج، وكأنها تحتاج أن تنفق على نفسها”.
وأضافت: “أنا مش هسمح لنفسي أعجب بشخص متزوج من الأساس، والرجل يعتبر نصف العالم، والدنيا، ولكن أنا لا أحتاج لأحد، أهم شئ عندي أكون بخير وبناتي حولي، ولو احتاجنا لرأي ممكن نأخذه من الأم من أي شخص ليس شرط من رجل”.
وأستكملت: “أنا بشوف إني محبتش ولا مرة، بيكون إحتياج، لأني أنا بفكر أكثر، ممكن يكون في شغف في الأول ولكن ليس حب، وتزوجت 3 مرات، وشعرت بالعشرة أكثر من الحب، لأني تزوجت بعقلي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علا غانم: “لا أقبل أن أكون زوجة ثانية وتزوجت 3 مرات ولم أشعر بالحب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.