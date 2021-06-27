تراند الفن: علا غانم: “لا أقبل أن أكون زوجة ثانية وتزوجت 3 مرات ولم أشعر بالحب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - صرحت الفنانة علا غانم أنها لا يمكن تقبل أن تكون زوجة ثانية، أو أن تُعجب برجل متزوج، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تشعر بالإحتياج لأي شخص.

وقالت فى برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عن الزواج: “أنا بشوف المرأة اللي بتقبل تكون زوجة ثانية، مش قادرة تتكفل بنفسها، أو لا تحب الزوج، وكأنها تحتاج أن تنفق على نفسها”.

وأضافت: “أنا مش هسمح لنفسي أعجب بشخص متزوج من الأساس، والرجل يعتبر نصف العالم، والدنيا، ولكن أنا لا أحتاج لأحد، أهم شئ عندي أكون بخير وبناتي حولي، ولو احتاجنا لرأي ممكن نأخذه من الأم من أي شخص ليس شرط من رجل”.

وأستكملت: “أنا بشوف إني محبتش ولا مرة، بيكون إحتياج، لأني أنا بفكر أكثر، ممكن يكون في شغف في الأول ولكن ليس حب، وتزوجت 3 مرات، وشعرت بالعشرة أكثر من الحب، لأني تزوجت بعقلي”.