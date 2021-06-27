فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - وقع انفجاران، اليوم، في «مطار جامو» الهندي، ما ألحق أضرارا بسقف مبنى بالمطار، فيما هرعت فرق إبطال القنابل وفريق من الطب الشرعي إلى الموقع في أعقاب الانفجارات.
وأشار مسؤولون، إلى أن الانفجار الأول وقع في الساعة 1:40 صباحا بالتوقيت المحلي، والآخر كان أضعف من حيث الشدة بعد ذلك بقليل، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.
وقال «سلاح الجو الهندي»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه تم الإبلاغ عن الانفجارين في المنطقة الفنية لمحطة جامو الجوية. تسبب أحدهما في أضرار طفيفة في سقف مبنى بينما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة.
وأضاف «سلاح الجو»: «لم تلحق أية أضرار بأية معدات، والتحقيقات جارية مع الأجهزة المدنية».
وقال مسؤول من الشرطة الهندية، موكيش سينج، إنه تم إطلاق إنذار في جميع أنحاء «جامو» في أعقاب الانفجارات داخل المنطقة الفنية بالمطار جامو، فيما اعتقلت الشرطة شخصين بالقرب من المنطقة.
وكان موقع «أيه إن آي» الهندي، قال في وقت سابق، إن طائرتين اثنتين بدون طيار هاجمت «قاعدة جامو الجوية»، ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه لا يوجد أضرار في الطائرات في القاعدة جراء الهجوم، فيما أصيب شخصان اثنان بإصابات طفيفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. انفجاران في «مطار جامو» الهندي.. والسلطات تعتقل شخصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.