تراند الفن: تعرف على طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء إلكترونيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يسعى عدد كبير من مشتركي الكهرباء لدفع فواتير الاستهلاك الشهرية عبر الوسائل والطرق التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلكترونيا، خاصة لمراعاة خطة الدولة فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء. طرق وآليات سداد فواتير الكهرباء – الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير). – 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: «مكاتب البريد – مصارى – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي». – فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري. -12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير وهي: «البنك الأهلى – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store). – مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store). – تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية. آلية سداد الفواتير لسكان القاهرة – يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net»، لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة». تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى ووقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بهدف تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة فى نطاق القاهرة الكبرى عن طريق قبول البطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع ومحفظة بنك مصر والمحافظ الإلكترونية الأخرى باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code. وأتاحت الاتفاقية خدمة 4.3 مليون مواطن بدفع قيمة الاشتراكات والخدمات التى تقدمها الشركة، ويقوم البنك بتوفير آلات «P.O.S» لدى مقرات الشركة ما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية. طرق سداد الفواتير لسكان بورسعيد – يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء إلكترونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.