تراند الفن: “رئيس منسوجات الإسكندرية”: إقامة معرض عائم يجوب البحر المتوسط لعرض منتجات 100 شركة مصرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تقدم صلاح المصري، رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمذكرة تشمل دراسة كاملة ووافية، إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لعمل معرض عائم – هو الأول من نوعه – لعرض منتجات 100 مصنع شركة مصرية تحمل شعار ” صنع في مصر” على ان يتم عرضها داخل الدول المطلة على ميناء البحر الأبيض المتوسط.

وقال صلاح المصري، رئيس شعبة المنسوجات، أنه يرى فرصة عرض المعرض العائم على دول البحر الأبيض المتوسط مثل اليونان، وقبرص، والجزائر، وتونس وطرابلس، مؤكدا أن هذا المعرض سيكون على غرار المعارض الأوربية، وأنه سيكون الأول من نوعه فى مصر.

وأضاف رئيس شعبة المنسوجات، فى تصريحات ل “القاهرة 24″: أن هناك تراجع ملحوظ على صعيد التسويق، وهو وضع طبيعي نتيجة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، ما تسبب ف حالة الركود الكبيرة التي أصابت العالم، وأن إقامة المعرض يمنح جميع المنتجات المصرية بمختلف أشكالها فرصة كبيرة فى التسوق وعرض منتجاتها.

وأكد ” المصري” أن دراسة إقامة معرض عائم شملت مراعاة كافة والاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع امكانية عمل معرض أخر ليجوب دول شرق وجنوب وغرب افريقيا.

وأشار رئيس شعبة المنسوجات، إلى أن الدراسة تضمنت أيضًا مراعاة التكلفة الخاصة بمشاركة الشركات فى المعرض، ما يسمح بمشاركة الشركات الراغبة فى المغرض، لافتا إلى أن تطبيق الفكرة يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيق نسبة صادرات تصل100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.