تراند الفن: ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا يوميا؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: قالت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، أن إضافة الفاصوليا إلى النظام الغذائي اليومي ضروري لأنها تحتوي على عناصر مغذية عديدة.

وأوضحت الخبيرة في حديث تلفزيوني، أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء وتحافظ على توازن نبيت الأمعاء. مشيرة إلى أنه يمكن تناول 150-200 غرام من الفاصوليا في اليوم.

وتابعت، “يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو لديهم الاستعداد للإمساك، تناول الفاصوليا بحذر اعتمادا على رد فعلهم الشخصي. لأن الألياف الغذائية الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تسبب تفاقم حالتهم الصحية”. وأردفت: “أما الفاصوليا الحمراء، فتحتوي على نسبة أكبر من البروتينات، ما يساعد على تعزيز منظومة المناعة.”

وأكملت”تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين جدا للقلب والأوعية الدموية وكذلك للوقاية من أمراض مثل اضطراب ضربات القلب واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وأما الفاصوليا السوداء، فتحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة В، الضرورية لتنظيم الجهاز العصبي والنبضات العصبية.

وأضافت: كما يحتوي الماش، الذي هو نوع من أنواع الفاصوليا، على نسبة عالية من النحاس الضروري للوقاية من شيب الشعر المبكر وعملية تكوين الدم الطبيعية. وكذلك الزنك، الضروري لمنظومة المناعة وإنتاج الهرمونات الجنسية.، وأما الفاصوليا الخضراء فتساعد على التخلص من الوزن الزائد.

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