تراند الفن: التخطيط لإنشاء تمثال خاص لمارادونا في البرازيل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

كشفت شبكة “TYC” الأرجنتية، أن المسئولين في دولة البرازيل يخططون لإنشاء تمثال خاص للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا. وأكدت الشبكة أن المسئولين في دولة البرازيل ينون بناء تمثال خاص لمارادونا من الذهب في ساحة ريو دي جانيرو. وأشارت الشبكة إلى أن التمثال سيكون موجودًا أمام القنصلية الأرجنتينية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسمية المكان بإسمه. يذكر أن دولة البرازيل هي المستضيفة لبطولة كوبا أمريكا في نسختها الحالية والمشارك فيها منتخب الأرجنتين أيضا.

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