تراند الفن: مصطفى حجاج عن أغنية «والله ما ينفع»: «هترقص مصر كلها»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يستعد النجم مصطفى حجاج، لطرح أغنية جديدة، تحمل اسم «والله ما ينفع»، مساء اليوم الأحد، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «والله ما ينفع»، من غناء مصطفى حجاج، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، وإنتاج هاني محروس، وإخراج محمد القاضي، وتقول كلماتها: «والله ما ينفع، ماتردش عليا، عيب أنا مش صغير، المعاملة دي، لو كان عالحلاوة غلبت البقلاوة، محدش بيكي يتساوى».

وبدوره، كشف مصطفى حجاج، عن كواليس أغنية «والله ما ينفع»، قائلاً لـ«الوطن»، إنّها استغرقت أكثر من عامٍ كامل، إذ تطلبت جهوداً ضخمة من هاني محروس، الذي كان يرغب في تقديمها بشكلٍ مختلف، لتخرج للجمهور على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.

وقال مصطفى حجاج: «الجمهور هيسمع مزيكا مختلفة، وتصوير كليب كمان مختلف»، لافتًا إلى أنّ «أوديو الأغنية كمان مختلف عليّا في المزيكا وطريق الغناء»، مُعرباً عن أمله بأن ينال الكليب إعجاب الجمهور، فور طرحه مساء اليوم الأحد.

وأرجع طول فترة العمل على أغنية «والله ما ينفع»، إلى رغبة فريق العمل كافة في تقديم أوديو ومزيكا بشكلٍ مختلف ومميز، قائلًا: «مش هقدم مزيكا تقليدية خالص، عشان كده المشروع تطلب منا وقت طويل جدًا، وجلسات العمل مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي».

وتابع مصطفى حجاج، قائلًا: «اشتغلنا على تفاصيل كتير في الأغنية، وكذلك التصوير»، متابعًا: «الأغنية هترقص الدنيا كلها.. وأنا عشمي في ربنا كبير إن الأغنية تعجب الناس عشان هي فكرة مختلفة وجديدة عليّا».

ومازح مصطفى حجاج، جمهوره، بعد سؤاله «تقول لمين والله ما ينفع؟»، فقال: «أقول للناس كلها والله ما ينفع لو محدش سمع الأغنية».