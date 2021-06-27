تراند الفن: علا غانم عن مهنتها في أمريكا: “أوتيل للكلاب وعامل قلق للبرندات”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صرحت الفنانة علا غانم عن مشروعها الذي عملت به خلال فترة اقامتها فى أمريكا، معبرة عن مدى نجاحها فى المجال، وأن لا أحد يقدم الطريقة التي تقدمها هي فى الرعاية بالكلاب، وان محلاتها فى أمريكا تنافس أكبر البرندات.

وقالت علا غانم، خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة قناة “”ON،: “فتحت شركة، وعملت أوتيل للكلاب، لصبغ شعر الكلاب، والحلاقة”.

وأضافت عن سبب اختيارها للكلاب: “يوجد الكثير فى أمريكا يعملون بهذه الموضوع، ولكن الطريقة اللي أنا بقدمه بها مش موجودة، أنا عاملة قلق لكبار البرندات اللي عندها 30 و40 محل، وأنا عندي محلين كبار، وإن شاء الله بنهاية السنة دي أكون عاملة محلين زيادة”.

وأستكملت: “محلاتي فى ولاية كاليفورنيا، فى وسط المنافسة العنيفة، ومن زمان عندي كلاب، ولما لقيت عددهم كتر بدأت أدور على بيزنس عشان استقر، وأكمل وأعرف أعيش، غير ان الحياة فى امريكا غالية جدًا، وصعبة جدًا، ولإثبات نفسك لازم اصرار”.

وأضافت: “أنا مصرية غير اللي هناك، فكنت بجد صعوبة فى توظيف الناس، أخذت وقت طويل لحد ما قدرت أجمع فريق عمل ثابت فى كل محل، والمحل بتاعي شغال، ومفيش محل عنده ردود الفعل دي”.