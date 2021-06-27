تراند الفن: وزيرة الثقافة الليبية على رأس وفد رفيع المستوي يزور القاهرة  اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

تصل الدكتورة مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية علي رأس وفد ليبي رفيع المستوي اليوم إلي القاهرة، وذلك للمشاركة في معرض الكتاب وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي الثنائي بين مصر وليبيا. هذا وستلتقي مبروكة التوغي، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية وذلك في إطار العلاقات المشتركة بين ليبيا ومصر وستكون فرصة لتبادل وجهات النظر للتعاون الثقافي على مختلف الأصعدة بين البلدين الشقيقين. وقد عقد اجتماع بهذا الشأن بين السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بالأعمال ووفد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتم وضع الترتيبات اللازمة وستشارك دولة ليبيا بجناحين في أعمال الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

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