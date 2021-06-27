تراند الفن: الإمارات تطرد القوات الإيطالية من قاعدة جوية رئيسية في دبي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أكد برلماني إيطالي أن الإمارات طالبت روما بسحب قواتها من قاعدة جوية رئيسية في دبي، على خلفية خلاف اندلع بين الدولتين بشأن حرب اليمن.

دور الإمارات في حرب اليمن

ونقل موقع “ديفنس نيوز” في تقرير نشره أول أمس الجمعة عن النائب، عضو لجنة الشؤون الدفاعية في البرلمان الإيطالي، ماتيو بيريغو دي كريمناغو، تأكيده أن الحكومة الإماراتية أمهلت روما حتى الثاني من يوليو لسحب قواتها من قاعدة المنهاد الجوية، وذلك ردا على فرض السلطات الإيطالية في يناير الماضي حظرا على تصدير الذخيرة والصواريخ إلى أبوظبي، بسبب دورها حرب اليمن.

وقال البرلماني في تصريح لـ”ديفنس نيوز” : “عملية الانسحاب قد انطلقت، وتبذل إيطاليا جهودا في مسعى لإلغاء عملية الإجلاء في آخر لحظة، لكنني أشكك في أن تنجح هذه المساعي”.

وأكد قائد سلاح الجو الإيطالي السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، للموقع صحة هذه الأنباء، مضيفا أن آخر طائرة إيطالية قد غادرت القاعدة الإماراتية الأربعاء، ولم يبق هناك سوى مواد متخلفة سيتم جمعها.

سبب هذا الموقف الإماراتي

ولفت الجنرال، الذي يترأس حاليا مركز البحوث ICSA في روما، إلى أن هذا الإجراء يمثل جزء فقط من رد أبوظبي القاسي على الحظر المفروض من قبل روما على تصدير الأسلحة للإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات أغلقت أيضا أجواءها أمام الطائرات الحربية الإيطالية.

وأوضح موقع “ديفنس نيوز” أن قاعدة المنهاد، التي تستضيف طائرات من دول مختلفة، تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيطاليا منذ نشر طائراتها هناك عام 2015 لتنفيذ طلعات فوق العراق، وكنقطة في مسار الطائرات المتوجهة من القواعد الإيطالية إلى أفغانستان.