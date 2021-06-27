تراند الفن: بسبب بيع السلاح لـ إسرائيل.. مظاهرة مناهضة للحكومة البريطانية في لندن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - شهدت العاصمة البريطانية «لندن»، أمس السبت، مظاهرة مناهضة للحكومة على خلفية بيع السلاح إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتجمع الآلاف من الأشخاص في منطقتي «هايد بارك» و«بورتماند لاند» في لندن، قبل السير إلى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

محتجون يحملون لافتات: «الحرية لفلسطين» و«إسرائيل دولة فصل عنصري».

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: «الحرية لفلسطين» و«إسرائيل دولة فصل عنصري».

وطالب المتظاهرون، الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

مستوطنون يعتدون على أهالي «حي الشيخ جراح»

واعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس السبت، على أهالي «حي الشيخ جراح»، في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى قيام المستوطنين باستفزاز السكان وتوجيه الألفاظ النابية لهم، ثم قام أحدهم بالاعتداء لفظيا على أحد سكان الحي يدعى «صالح دياب» خلال تواجده أمام منزله، ثم اقتحموا منزل عائلة عبداللطيف واعتدوا على أفراد العائلة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات إسرائيلية قامت بدورها بالاعتداء على أهالي الحي، كما أنها اعتقلت الفتى خليل عبداللطيف ووالده سمير وهم أيضا من سكان الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المقدسية نهى عطية في حي الشيخ جراح، وطردت زائرة عندها من الناصرة بالداخل المحتل، بعد الاعتداء عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأجبرت شرطة الاحتلال مساء أمس السبت، المتضامنين على مغادرة الحي، بعد توقيفهم وفحص هوياتهم.

من جانبه، قال «الهلال الأحمر» في القدس المحتلة، إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات في الحي، وتم نقل إصابة واحدة منها للمستشفى فيما تم علاج إصابتين ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيراً محرراً يدعى خلدون البرغوثي، وصادرت سيارته قرب «قلنديا» شمال القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس»

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، إن قوة من الاحتلال أوقفت البرغوثي، عند جسر بيرنبالا شمال القدس واحتجزته.