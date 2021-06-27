تراند الفن: واتساب بيزنس يوفر مزايا قد لا تعرفها.. هذه أبرزها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يحتفل العالم اليوم الأحد27 يونيو، باليوم العالمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقال موقع «BGR.in»، إن هذا اليوم يمثل احتفالا كبيرًا هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم الاحتفال بكيفية تطور الأعمال رقميًا وتكييفها مع الأدوات المختلفة حتى أثناء جائحة COVID-19 المستمرة.

وتعد إحدى أبرز هذه الأدوات المفيدة لأصحاب الأعمال هي واتساب بيزنس WhatsApp Business، والتي تسمح للشركات بتعزيز العمليات وتزويدهم بطريقة احترافية وشخصية للتفاعل مع عملائهم.

ويحتوي تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، على العديد من المميزات التي يحتاجها المستخدمون من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمستخدمي WhatsApp Business إنشاء ملفات تعريف أعمالهم الخاصة بهم، والتي تتكون من تفاصيل مهمة عن الشركة وتساعد في إنشاء حضور رسمي.

ويتيح واتساب بيزنس WhatsApp Business للمستخدمين استخدام الملصقات لمساعدتهم على تنظيم محادثات عملائهم في فئات مختلفة مثل العملاء الجدد والطلبات المعلقة والمزيد.

كما يمكن التطبيق الشركات للاستفادة من تقنية WhatsApp Business لإنشاء رموز QR محددة لهم، مما يسهل عليهم مشاركة تفاصيل العمل مع العملاء، بجانب أدوات المراسلة، حيث يأتي WhatsApp Business مزودًا بأدوات مراسلة متعددة والتي يمكن أن تساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عملياتهم، وتتضمن هذه الأدوات ردودًا سريعة ورسائل بعيدة.

ويأتي تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business مع حزم ملصقات Open for Business، والتي تتضمن أكثر من 20 ملصقًا تحت عنوان الأعمال، والتي ستساعد الأعمال والعملاء على التواصل بطريقة ممتعة.

وأشار الموقع إنه حاليا يتم استخدام WhatsApp Business من قبل أكثر من 15 مليون مستخدم هندي شهريًا، حيث تستخدم العديد من الشركات هذه الأداة للتواصل مع عملائها بشكل يومي.