تراند الفن: الصحة توضح طرق حماية نزلاء الفنادق من الإصابة بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الوقائية الخاصة بحماية النزلاء في الفنادق من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالصحة العامة، وقالت الوزارة لحماية النزلاء لابد من تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.

تطهير الأثاث والأقمشة بانتظام

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنه لابد من تطهير الأثاث والأقمشة بانتظام، والحفاظ علي تهوية الفندق جيدا، مشيرة إلى أهمية التخلص من النفايات بشكل آمن وتطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يوميا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أهم أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر، وتابعت الوزارة في منشورها أن أهم أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمي أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي، وطالبت الوزارة من المواطنين في حال ظهور أي عرض من هذه الأعراض الذهاب فورت الي المستشفيات وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر خاصة إذا كانت الحالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزارة للمواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.