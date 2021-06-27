تراند الفن: لوحات عالمية.. “صعود المباركين” هيرونيموس بوس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

نشاهد سويًا اليوم لوحة بعنوان “صعود المباركين” للفنان الهولندي هيرونيموس بوس 1450م 1519م، وهي تصور اللحظة الفارقة بين الحياة والموت، لحظة صعود الروح إلى السماء، وتصور الرسام في لوحته كيفية الصعود وطريق السماء، ذلك الممر الاسطواني الذي سنمر فيه لنذهب للحياة الأخرى حسب تصور الرسام، وهذا التصور رغم كونه من القرن الخامس عشر إلى أنه أشبه بفكرة الثقوب السوداء ونظرية الانحناء الشديد للزمكان مما ينتج عنه اتصال نقطتين متباعدتين، ويظهر في اللوحة الملائكة وهم يحملون الإنسان إلى الممر الاسطواني الذي يمثل طريق العبور وفي نهايته ذلك الضوء الذي يشير إلى الفردوس. لوحة “صعود المباركين”

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