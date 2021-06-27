تراند الفن: اليوم.. الإسماعيلي في مهمة ثأرية صعبة أمام سموحة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامي اللقاء طامعًا في الفوز وحسم نقاط المباراة الثلاث، استكمالا لمشواره في الحفاظ على ترتيبه في المربع الذهبي، ويستغل الجهاز الفني لسموحة نشوة الفوز الأخير الذي حققه الفريق أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ومعنويات لاعبي الفريق المرتفعة عقب ذلك الفوز الهام.

وضمت قائمة سموحة للمباراة كلا من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمود عزت، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا، محمد رزق، محمد ليله، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، محمد نادى، عرفة السيد، ديريك نسيبامبى.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 16 مباراة، فيما نال الهزيمة خلال مباراتين، سجل مهاجموه 43 فيما استقبلت شباكه 30 هدف.

ويدخل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اللقاء طامحا في الفوز، والثأر لهزيمة الدور الأول التي نالها أمام الموج الأزرق على ملعب ستاد الإسماعيلية بهدفين دون رد.

فيما يسعى جلال لاستمرار نتائج الفريق الإيجابية خلال مواجهاته الأخيرة، خاصة عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضمت قائمة الإسماعيلي للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدى – مروان الصحراوى – محمد عمار – أحمد كاستيلو

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدى -عمر الوحش – محمد صادق – نادر رمضان – أحمد مدبولى – محمد الشامى – أحمد مصطفى – بابل – محمد عبد السميع.

خط الهجوم: شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو – مروان شوقى.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مثلها، فيما نال الهزيمة خلال 9 مباريات، وأحرز مهاجمو الإسماعيلي 31 هدفا فيما استقبلت شباكه 31 هدفا.

واعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكمًا للمباراة، ويعاونه كل من مصطفى عطية وأحمد الكيال بينما حكم رابع إسلام راشد بينما حكم فيديو محمد عباس ويعاونه عمرو عايد.