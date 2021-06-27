تراند الفن: يؤهلك لسوق العمل.. أبرز المعلومات عن قسم التصميم الصناعي بالجامعات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تساؤلات عديدة يطرحها الكثير من الطلاب بصفة مستمرة عن «قسم التصميم الصناعي» خاصة طلاب الثانوية العامة الذين على مشارف حياة جامعية جديدة، فيوحي مسمى القسم لكثير من الطلاب بأنه يهتم بعمليات معقدة في التصنيع والإنتاج، إلا أن القسم من منظور أكاديمي وتطبيقي يعتبر الأقرب للواقع والذي يمكن من خلاله الطالب تحقيق استفادات عديدة واكتساب مهارات متميزة يستفيد منها ويفيد مجتمعه، وعلى أساسها يمكنها الالتحاق بالعديد من فرص العمل، فكثيراً ما يسمع الطلاب عن القسم في كليات الفنون التطبيقية إلا أنهم لا يدركون أهمية ودور القسم في المرحلة التعليمية وما بعدها، فبحسب الدكتور كريم صابر مدرس بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف: «يطلق عليه قسم التصميم الصناعي في الكليات الحكومية أو قسم تصميم المنتجات فى الجامعات الخاصة»، وهو من الأقسام المهمة بكلية الفنون التطبيقية.

«صابر»: العمل بعد التخرج مرهون بالمهارات التي اكتسبها الطالب خلال فترة الدراسة

«يهتم القسم بتصميم المنتجات المختلفة والتي يتعامل معها الإنسان بصفة يومية في حياته»، بحسب ما رواه «صابر» لـ«الوطن»، موجهاً نصيحته للطلاب بتوسيع مداركهم ومعرفة الكثير عن مجالات التصميم الصناعى: «العالم كله بيحترم التخصص فمينفعش تكون فى القسم ومتشوفش وتابع كل ما هو جديد من المصممين والشركات حول العالم»، ويجب فهم ما يتم استخدامه من منتجات بشكل يومي، مؤكداً أن القسم لا يختص بنوع محدد من المنتجات لأنه يتعامل مع شريحة كبيرة ومتنوعة من المنتجات سواء فى مجال الأجهزة المنزلية أو المعدات الطبية أو وسائل النقل والمواصلات وألعاب الأطفال.

وتابع، أن القسم يوجد في كليات الفنون التطبيقية في جامعة حلوان وبنها ودمياط وبنى سويف، وفي الجامعات الخاصة تحت مسمى «تصميم المنتجات»، مثل الجامعة الألمانية وجامعة 6 أكتوبر وجامعة بدر والمعهد العالى للفنون التطبيقية، مؤكداً أن العمل بعد التخرج مرهون بالمهارات التي اكتسبها الطالب خلال فترة الدراسة، موضحاً أن التخصص يعتبر البداية الحقيقية لمجال التصميم الصناعى الذي ظهر بظهور «الباوهاوس» فى ألمانيا وهي مدرسة تصميم تأسست فى ألمانيا وأسست مجال التصميم الصناعى.

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ورداً على إتاحة القسم للطالبات، أكد «كريم»، أن كلية الفنون التطبيقية «كلها بنات»، مؤكداً أنه يجب على الراغبين في الالتحاق بالقسم الاهتمام بتخصصات الهندسة والميكانيكا والكهرباء ودراسة برنامج «3D»، لافتاً إلى أن العالم يحتفل بيوم التصميم الصناعى الموافق 29 يونيو وهو ذكرى تأسيس المنظمة Icsid، وذلك تقديرا لأهميته والدور الذي يلعبه في تحسين جودة حياة المستخدم.