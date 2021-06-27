تراند الفن: بدءاً من اليوم.. «أمانة الرياض» تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه ابتداءً من اليوم الأحد، تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ؛ بهدف التسهيل على السكان، وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن استقبال طلبات التصاريح يبدأ من 17 ذو القعدة وينتهي في 30 ذو القعدة.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى.

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