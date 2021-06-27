تراند الفن: نيمار يقود تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة الإكوادور في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - يلتقي منتخب البرازيل، مع منافسه منتخب الإكوادور، اليوم الأحد 27 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا. وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل والإكوادور في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل كالتالي:- حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – ايدير ميليتاو – أليكس ساندرو. خط الوسط: باكيتا – كاسيميرو – ريتشارلسون. خط الهجوم: نيمار – روبرتو فيرمينو – جابريل جيسوس. ويحتل منتخب البرازيل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما يحل منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.