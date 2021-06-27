تراند الفن: بالفيديو.. «تقني» يحذر من حيلة خطيرة تستهدف الفتيات وتسلب أموالهن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - حذر الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، من حيلة يستخدمها بعض المحتالين لسرقة الفتيات، الباحثات عن تفعيل رخص قيادة المركبات.

ووصف البقمي هذه الحيلة بـ”الخطيرة” من قوة إتقانها، لدرجة أن 95% يمكن أن ينخدعوا بها، مشيرا إلى أن إحدى الفتيات وقعت ضحية لها وسُرق منها 50 ألف ريال بضغطة زر.

وأوضح البقمي، عبر “تويتر” أن المحتالين ينسخون موقع “أبشر” الرسمي، بأدق تفاصيله وقد يظن الكثير أنه الموقع الرسمي، ويقومون بإدخال بياناتهم ولن يلاحظون أنه حساب مزيف لأبشر.

وأضاف: “عند دخول الفتاة لموقع “أبشر” المزيف وإدخال بياناتها يتم إرسال كود التفعيل لها، وهو مطابق لكود تفعيل موقع أبشر الرسمي، وعندما تدخل الفتاة لتفعيل الرخصة تقوم بإدخال بياناتها وبيانات البنك الخاصة بها عبر التطبيق “المزيف” دون أن تنتبه، ثم تقع ضحية لهم ويقومون بسرقة أموالها”.

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