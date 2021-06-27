تراند الفن: وزير النقل يصل محطة مترو هليوبوليس لبدء فعاليات تسليم الخط الثالث للشركة الفرنسية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

وصل المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى محطة هليوبوليس التابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق لبدء فعاليات تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية RATP، وذلك ضمن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية بقيمة 1.138 مليار يورو لمدة 15 عامًا؛ للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التي تتولى حاليًا تشغيل كل من الخطين الأول والثاني. جاء ذلك بعدما تسلمت الشركة الفرنسية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “العتبة – عدلي منصور” تجريبيًا بشكل كامل منذ أيام قليلة، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق وكذلك الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بموجب محاضر رسمية، بحضور قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة، وعمل “بروفة” تشغيل للبدء في التشغيل الفعلي منتصف الشهر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.