تراند الفن: بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن. يأتي ذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي، الرئيس العراقي برهم صالح.

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