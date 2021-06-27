تراند الفن: عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الثاني لطبيعتها بعد تعطلها

عادت حركة القطارات في الخط الثاني لمترو الأنفاق “شبرا الخيمة-المنيب” إلى طبيعتها بعد توقفها جزئيا لمده تجاوزت 20 دقيقة نتيجة وجود عطل في السكة للاتجاه القادم إلى محطة المنيب.

وفى وقت سابق أعلن مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق تأخر حركة القطارات في الخط الثاني لمترو الأنفاق “شبرا الخيمة-المنيب” نتيجة وجود عطل في السكة للاتجاه القادم إلى محطة المنيب.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال تعليمات لقائدي القطارات بالالتزام بمثلث التحذير الموجود بنهاية الرصيف نظرا لتوقف عدد من القطارات بالمحطات لفترة طويلة مما تسبب في تكدس الركاب داخل المحطات.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الدفع بالقطارات الإضافية لامتصاص تكدس الركاب.