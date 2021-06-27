فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
عادت حركة القطارات في الخط الثاني لمترو الأنفاق “شبرا الخيمة-المنيب” إلى طبيعتها بعد توقفها جزئيا لمده تجاوزت 20 دقيقة نتيجة وجود عطل في السكة للاتجاه القادم إلى محطة المنيب.
وفى وقت سابق أعلن مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق تأخر حركة القطارات في الخط الثاني لمترو الأنفاق “شبرا الخيمة-المنيب” نتيجة وجود عطل في السكة للاتجاه القادم إلى محطة المنيب.
وأوضح المصدر أنه تم إرسال تعليمات لقائدي القطارات بالالتزام بمثلث التحذير الموجود بنهاية الرصيف نظرا لتوقف عدد من القطارات بالمحطات لفترة طويلة مما تسبب في تكدس الركاب داخل المحطات.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الدفع بالقطارات الإضافية لامتصاص تكدس الركاب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الثاني لطبيعتها بعد تعطلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.