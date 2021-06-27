فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت آخر الأخبار 16 زيارة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حسام المندوه، وطارق السيد، بشأن تحصيل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017، وتطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.
كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت، والنائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب عبدالمنعم على إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وايضًا مناقشة تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات، وشكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم..الخطة والموازنة تناقش أزمة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأندية بأثر رجعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.