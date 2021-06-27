فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تستعد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.
وأوضحت الرئاسة العامة، أنها ستقوم بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.
وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت فى إرسال رسائل الترشيح للحجاج، وفقًا للضوابط الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وسيتم اختيار 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بالداخل لأداء الفريضة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.