تراند الفن: اليوم رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

تستعد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وأوضحت الرئاسة العامة، أنها ستقوم بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت فى إرسال رسائل الترشيح للحجاج، وفقًا للضوابط الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وسيتم اختيار 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بالداخل لأداء الفريضة.