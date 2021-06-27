تراند الفن: «الألعاب الإلكترونية» ينظم مهرجان «بلاي ستيشن».. وجوائز مالية للفائزين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - يعتزم اتحاد الألعاب الإلكترونية تنظيم بعض المهرجانات خلال الفترة المقبلة ضمن عدد من البطولات التنشيطية، مع مراعاة ظروف التباعد الذي فرضته جائحة كورونا؛ استعداد لموسم الصيف بمسابقات متعددة للاتحاد بالتنسيق مع عدد من الهيئات الشبابية والرياضية ومنظمو البطولات.

بطولة بلاي ستيشن

وفي هذا الصدد، أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، تنظيم المهرجان الأول لكرة القدم الإلكترونية لشباب الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، ويستمر تسجيل الاشتراك في المهرجان حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو 2021.

وذكرت اللجنة برئاسة محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان لها، أن المهرجان سيقام يوم السبت المقبل الموافق 3 يوليو 2021 بنادي النادي «the club» فرع مدينة السادس من أكتوبر بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، علما بأن جوائز المهرجان تشمل الآتي:

1- خمسة آلاف جنيه للمركز الأول.

2- ثلاثة آلاف جنيه للمركز الثاني.

3- ألفا جنيه للمركز الثالث.

البطولات الرسمية

وكان اتحاد الألعاب الإلكترونية، قد نظم دورة رمضانية خلال شهر رمضان الماضي لكرة القدم الإلكترونية عبر الإنترنت بمشاركة نحو 1200 لاعب مصري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أكد شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد، أن البطولة تم تنظيمها بجوائز رمزية تصل إلى 11500 جنيه، وكؤوس وميداليات وشهادات التقدير للأوائل، لتسمح لهم بالدخول فى التصفيات المؤهلة للبطولات الرسمية.

اتحاد الألعاب الاليكترونية

وفي وقت سابق، أعلن شريف عبد الباقي، رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، أنه التقى باللواء شريف بطيشة القيادي السابق بوزارة الاتصالات، وناقش معه بعض التجارب الدولية مثل كوريا الجنوبية لاستخدام الإنترنت في الشوارع نهاية التسعينيات، وفي بعض الدول الأوربية، لتشجيع النشء للتحول إلى الأجهزة الإلكترونية، ومن هنا جاءت إليهم فكرة تأسيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وفي ذات الوقت تم إشهار الاتحاد على يد مجموعة تحمست أيضا للرياضة الجديدة، حتى نضجت الفكرة.