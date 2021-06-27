تراند الفن: طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - يؤدي اليوم الأحد، 27 يونيو، 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحان القرآن الكريم في ثامن أيام امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن تكون مدة الامتحان اليوم، ساعتين من التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا، وقد أدى أمس طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحان اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية والذي استمر لمدة 3 ساعات حتى الثانية 12 ظهرا، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

مادة القرآن الكريم

وقال الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم توفير كل سبل الراحة والطمأنينة للطلاب في أداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وأنه يطمئن أسرهم بأن أولادهم سيؤدون امتحاناتهم في سهولة ويسر، مشددا في تصريح خاص لـ«الوطن»، على أن الامتحان في مستوى الطالب وأن الكل سيأخذ حقه.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الازهرية 2021 حسب ما تم إعلانه 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألف و708 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة، بينما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألف 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وتفقد أمس الدكتور محمد الضويني، وأكد وكيل الأزهر، والدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من اللجان أثناء أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، حيث أشار الضويني إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية الامتحانات عن قرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

وقال بيان عن الأزهر إنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية خلال يوم أمس دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.