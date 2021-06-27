تراند الفن: الرئاسة: زيارة السيسي للعراق تاريخية لم تحدث منذ 30 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي، الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاس لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعبا، لتؤكد حرص مصر على دعم العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب، في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبية للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تأتي مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، وتعزيز التشاور السياسي بينهم بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

واضاف المتحدث الرسمي، أنّ الزيارة تشهد لقاء الرئيس مع أخيه رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية.

ويعقد الرئيس لقاءً مع أخيه العاهل الأردني، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.